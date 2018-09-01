Туркменистан готовится к уборке хлопка

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного совещания заслушал отчет о подготовке в регионах к хлопкоуборочной кампании, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В этом году в ней будут задействованы 38 хлопкоочистительных предприятий, 156 заготовительных пунктов, 1076 хлопкоуборочных комбайнов, 2 261 единица автотранспорта, 2 162 трактора и 3 325 тракторных прицепов.

В Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) Туркменистана страда начнется - 5 сентября, в Дашогузском - 16 сентября.

Под хлопчатник традиционно отведены 545 тысяч гектаров земель. В общей сложности в этом году намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка, в том числе в Ахалском велаяте – 207 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 230 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 300 тысяч тонн, Марыйском велаяте – 313 тысяч тонн.

В прошлом году договорные обязательства были перевыполнены, собрано свыше 1 миллиона 100 тысяч тонн хлопка-сырца. Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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