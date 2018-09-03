В аэропорту туркменского Мары совершил техпосадку самый большой грузовой самолёт в мире

АШХАБАД /Trend/ - В международном аэропорту города Мары (Туркменистан) совершил техническую посадку в целях дозаправки самолёт Ан-225 «Мрия» (авиатранспортное подразделение «Антонов», Украина), сообщает в понедельник местный телеканал Turkmenistan.

Этот авиалайнер является самым большим грузовым самолётом в мире. На его счету ряд мировых рекордов, в том числе абсолютный рекорд грузоподъёмности - 253,8 тонны.

Сегодня транспортный сегмент выступает в ряду определяющих направлений устойчивого развития, напрямую влияя на стабильность и сбалансированность мирохозяйственных связей, становится важнейшим фактором глобальной геоэкономики, призванным придать ей новый смысл и мощный созидательный импульс, говорилось в репортаже.

В Туркменистане действуют международные аэропорты Туркменбаши, Мары и Туркменабата, воздушная гавань Дашогуза, которые, наряду с международным аэропортом Ашхабада, стали неотъемлемыми звеньями национальной транспортно-логистической системы.

С географической и экономической точек зрения воздушные гавани Туркменистана имеют исключительно выгодное расположение для транзитных рейсов, а также технических посадок и соответствующего обслуживания самолётов, что обуславливает их роль как важных звеньев международной системы транспортных коммуникаций, соединяющих страны и континенты, отмечает в своем комментарии государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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