Туркмено-германское партнёрство: инновации – в практику здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Ашхабад посетила очередная группа немецких медиков-профессоров, частые визиты которых в страну стали ярким свидетельством активно развивающегося по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова туркмено-германского сотрудничества в области здравоохранения.

Одной из форм такого плодотворного взаимодействия, успешно зарекомендовавшего себя на протяжении ряда лет, является партнёрство Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с немецкой организацией Senior Experten Service (Фонд немецкой экономики по международному сотрудничеству «Служба старших экспертов» - SES).

Основная задача этой организации, специализирующейся на оказании консультационных услуг по всему миру, – поддержка и содействие социально-экономическому развитию стран путём реализации различных проектов с помощью высококвалифицированных специалистов, имеющих большой практический опыт в той или иной сфере.

В рамках этого сотрудничества эксперты SES в области здравоохранения регулярно привлекаются в целях повышения квалификации туркменских медиков и изучения лучшей европейской врачебной практики. В этому году намечены визиты сорока немецких профессоров, половина из которых уже, посетив нашу страну, выполнили свою миссию.

Специалисты медицинской сферы страны имеют замечательную возможность пообщаться со своими коллегами, известными врачами и профессорами из Германии – признанного лидера в европейской медицине. Главная тема такого заинтересованного общения – высокотехнологичные инновации, что является ключевым условием решения грандиозных задач, поставленных перед сферой отечественного здравоохранения.

Так, в эти дни с рабочим визитом в Дирекции международных медицинских центров Туркменистана побывала очередная группа немецких профессоров. В их числе – Фритс СПЕЛСБЕРГ, врач общей хирургии, госпиталь Университета Людвига Максимилиана (Мюнхен):

- В вашей стране я бываю регулярно. В этот раз я участвовал в операциях в Международном центре эндокринологии и хирургии, где трудился рука об руку с туркменскими врачами, которых уже знаю много лет. На этой неделе мы сделали много операций. Некоторые из них были проведены впервые в Туркменистане, и мне доставляет большую гордость отметить растущие возможности вашей медицины и моих коллег. Успехи реформирования системы национального здравоохранения, которое проходит под непосредственным руководством главы государства, создали хорошую платформу для инновационного прорыва этой сферы. Прогресс Туркменистана, создаваемые здесь возможности положительно отражаются на укреплении двустороннего сотрудничества и его эффективности.

Матиас КУНС, нейрохирург (Мюнхен):

- Я очень рад завязавшемуся партнёрству с туркменскими медиками в Международном центре неврологии. Начало этому было положено в прошлом году, когда я был приглашён в Ашхабад во время проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Надо сказать, меня весьма впечатляют достижения туркменской нейрохирургии, а также отменное технологическое оснащение медицинского центра. Мы проводим совместные работы, регулярно консультируясь по вопросам хирургии мозга, позвоночника и травм. Уверен, что такое тесное взаимодействие способствует дальнейшему совершенствованию сфер здравоохранения наших двух стран. В этой связи позвольте выразить признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который уделяет столь пристальное внимание вопросам инновационного развития медицины.

Фолкмар ЯНСОН, заведующий отделением ортопедии госпиталя Университета Людвига Максимилиана:

- Уже несколько лет подряд я приезжаю в Ашхабад и рад, что вместе с туркменскими специалистами служу народу - теперь в госпитале, который был открыт год назад. В отделении ортопедии Международного центра эндокринологии и хирургии я веду наблюдение за пациентами, консультирую, участвую в операциях – во время этой работы у нас идёт очень интенсивный обмен опытом. Высокая теоретическая и практическая подготовка туркменских врачей, а также великолепная техническая база ваших медицинских центров, состоящая, в том числе и из немецкого оборудования, помогают сегодня достигать наилучшего результата при лечении пациентов.

Клаус ЧАЙКОВСКИЙ, отделение анестезиологии университетского госпиталя Эрланген-Ньюрнберг Баварии:

- Для меня честь работать с туркменским коллегами-медиками в одном из самых современных госпиталей, который был открыт в минувшем году благодаря усилиям Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Я уже много раз приезжал в Туркменистан, где за последние годы можно наблюдать огромный положительный сдвиг в сфере здравоохранения. Туркменская медицина сейчас накапливает большой опыт и потенциал, приятно осознавать, что могу быть полезен в этом. Группа, с которой я работаю в Ашхабаде, достойна похвалы. Мы вместе провели ряд сложнейших операций, которые раньше не делались в Туркменистане. И теперь они войдут в практику туркменских хирургов. Отрадно, что я участвовал в этом деле. Также не перестаю удивляться постоянно приумножающейся красоте вашей столицы и гостеприимству туркменского народа.

Матиас ПИЧМАН, отделение ортопедической хирургии госпиталя Университета Людвига Максимилиана:

- Это мой первый визит в Туркменистан. За время нахождения здесь я принимал пациентов, работал с больными, участвовал в операциях с местными врачами. Широкий спектр и качество медицинских услуг, суперсовременные госпитали Ашхабада произвели на меня большое впечатление. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность туркменскому народу за гостеприимство. Очень надеюсь на продолжение контактов в будущем, тем более, что прочная база для этого заложена на самом высоком уровне. Глава вашего государства понимает необходимость активного международного сотрудничества в этой жизненно важной для страны и общества сфере, что обусловлена самой сутью медицинской науки и практики, бурным научно-техническим процессом.

Немецкие профессора с большим удовольствием отметили рост профессионализма туркменских коллег, их стремление к дальнейшему самосовершенствованию.

«Очевидно, что основная заслуга в столь активном развитии медицины в Туркменистане принадлежит Президенту Гурбангулы Бердымухамедову, академику Академии наук страны, профессору, доктору медицинских наук», – говорят германские эксперты, выражая огромное уважение главе государства, уделяющему приоритетное и деятельное внимание системе туркменского здравоохранения и медицинской науке.

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