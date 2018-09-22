Туркменистан готовится к проведению Халк Маслахаты - высшего законодательного органа

АШХАБАД /Trend/ - Заседание Халк Маслахаты (Народного Совета), который является высшим законодательным органом Туркменистана, пройдет 24-25 сентября 2017 года, говорится в сообщении туркменского правительства.

Мероприятие будет проведено в преддверии Дня независимости (27 сентября).

Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого, Совет старейшин исполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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