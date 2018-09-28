Следующий саммит СНГ пройдет в Ашхабаде

28 сентября 2018 13:08 (UTC+04:00)

Следующий саммит СНГ пройдёт 11 октября 2019 года в Ашхабаде, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев, сообщает в пятницу РИА Новости.

"По предложению туркменской стороны принято решение провести следующее заседание Совета глав государств (СНГ) 11 октября 2019 года в городе Ашхабаде", — сказал он, выступая на расширенном заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Лебедев добавил, что "было принято решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году". По его словам, сопредседателями станут Таджикистан и Узбекистан.

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