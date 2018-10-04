Туркменистан и ООН обсудили вопросы беженцев

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в 69-ой сессии исполнительного комитета программы верховного комиссара ООН по делам беженцев, сказано в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Данное мероприятие ежегодно проводится в Женеве для обзора и утверждения программ и бюджета агентства, консультирования по вопросам международной защиты. Нынешняя сессия собрала представителей из 132 стран.

Делегация Туркменистана выступила с речью, в которой особый акцент был сделан на обязательствах Туркменистана в рамках ЦУР (Целей устойчивого развития) по созданию упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции, которая продолжает оставаться императивным требованием сегодняшнего дня, сказано в материале.

В ноябре 2014 года верховным комиссариатом УВКБ ООН был утвержден глобальный план действий по сокращению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, что в этом году гражданами Туркменистана стали 735 человек, постоянно проживающих на территории страны, не имеющих гражданства и являющихся представителями разных национальностей. В период 2011-2017 годов согласно указам главы государства гражданство Туркменистана было предоставлено 8,145 тысячи человек.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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