Назначен посол Туркменистана в Китае

21 декабря 2018 10:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Китае назначен Парахат Дурдыев, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента Туркменистана.

В связи с новым назначением дипломат освобождён от занимаемых им ранее должностей посла Туркменистана в Индии, Бангладеше, Шри-Ланке и в Непале.

Прежний глава дипмиссии Туркменистана в Пекине, Чинар Рустамова была освобождена от этой должности, а также должности посла Туркменистана в Монголии, Вьетнаме и КНДР в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что компании из КНР представлены на туркменском рынке в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах, транспорте, сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве. Китай реализовал в Туркменистане ряд крупных проектов в газовой сфере.

В частности, китайская CNPC принимает участие в освоении договорной территории "Багтыярлык" и обустройстве гигантского газового месторождения "Галкыныш". С 2009 года Китай импортирует туркменский газ с перспективой увеличения до 65 миллиардов кубометров топлива в год.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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