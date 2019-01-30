В Туркменистане сформировано министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и государственного комитета водного хозяйства страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный документ.

В ведение нового ведомства переданы министерство сельского и водного хозяйства, государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана объявлен правопреемником по водному хозяйству министерства сельского и водного хозяйства.

Отдельным постановлением, утверждены структуры центрального аппарата министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также государственного комитета водного хозяйства.

Новым структурам совместно с министерством юстиции в месячный срок предписано подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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