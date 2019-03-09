Туркменистан и Казахстан проведут деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Астане 10-13 марта 2019 года состоится десятое заседание межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал «Алтын Асыр».

Отметим, что Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана. Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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