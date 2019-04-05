Россия и Туркменистан подписали соглашение об обеспечении информационной безопасности

5 апреля 2019 19:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Москве в пятницу было подписано соглашение о сотрудничестве России и Туркменистана в сфере обеспечения международной информационной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Документ подписали главы МИД России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов.

"Это первое подобное соглашение между Россией и странами Центральной Азии", - приводятся в информации слова Лаврова с пресс-конференции по итогам работы саммита министров иностранных дел стран СНГ.

Также сообщается, что следующее заседание состоится в Ашхабаде 10 октября текущего года – накануне саммита глав государств СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Узбекистан наладят совместное производство продуктов питания
Бизнес 5 апреля 19:18
Узбекистан намерен поставлять плодоовощную продукцию в Иркутскую область без посредников
Бизнес 5 апреля 19:13
Узбекистан выставит на продажу акции крупного стекольного завода
Бизнес 5 апреля 19:11
Беларусь и Туркменистан подписали программу сотрудничества внешнеполитических ведомств
Беларусь 5 апреля 18:52
Российская компания поставила первую партию оборудования на металлургический завод Узбекистана
Бизнес 5 апреля 17:32
Европарламент: Транскаспийский трубопровод послужил бы интересам Европы
Энергетика 5 апреля 16:57
Лента новостей
Еврокомиссия оштрафовала BMW на миллиард евро
В мире 5 апреля 23:45
США намерены расширить санкции против Венесуэлы
США 5 апреля 23:31
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака
Турция 5 апреля 23:29
Совбез ООН обсуждает ситуацию в Ливии
Другие страны 5 апреля 23:14
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
Другие страны 5 апреля 22:54
Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit
Европа 5 апреля 22:49
Мик Джаггер о своей состоянии после операции
В мире 5 апреля 22:45
Греция допустила закупку F-35
Европа 5 апреля 22:31
В Азербайджане нарастят объемы производства и экспорта гранатов
Бизнес 5 апреля 22:30