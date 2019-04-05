Россия и Туркменистан подписали соглашение об обеспечении информационной безопасности

АШХАБАД /Trend/ - В Москве в пятницу было подписано соглашение о сотрудничестве России и Туркменистана в сфере обеспечения международной информационной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Документ подписали главы МИД России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов.

"Это первое подобное соглашение между Россией и странами Центральной Азии", - приводятся в информации слова Лаврова с пресс-конференции по итогам работы саммита министров иностранных дел стран СНГ.

Также сообщается, что следующее заседание состоится в Ашхабаде 10 октября текущего года – накануне саммита глав государств СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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