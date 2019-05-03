Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Россией

3 мая 2019 10:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Утвержден состав межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде на 7 мая запланировано проведение заседания данной структуры.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Российский "Газпром" после трехлетнего перерыва возобновил в 2019 году закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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