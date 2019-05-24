В Ашхабаде проведут международную урбанистическую выставку

24 мая 2019 10:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В туркменской столице в субботу начнет работу двухдневная международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на торгово-промышленную палату Туркменистана.

В качестве организатора также выступает хякимлик (администрация) Ашхабада.

На мероприятии будет представлен широкий диапазон тем, представляющих интерес для сотрудничества: от строительства до электроэнергетики, перерабатывающей и лёгкой промышленности, дизайна.

Год назад в аналогичной выставке приняли участие представители более 80 отечественных и иностранных компаний, предприятий отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, деловых кругов из России, Великобритании, Франции, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Украины.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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