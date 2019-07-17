В Ашхабаде состоится форум СНГ по сотрудничеству в области здравоохранения

17 июля 2019 14:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 19–20 июля пройдет очередное заседание Cовета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ.

Участники мероприятия обсудят ход выполнения решений высших органов СНГ, принятых в области здравоохранения (в частности, по профилактике и лечению сахарного диабета, предупреждению распространения туберкулеза и других). Кроме того, будут подведены итоги деятельности рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации.

Состоится обсуждение деятельности Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии и вопрос об использовании мониторинга потребления табака в качестве одного из стратегических инструментов защиты юных поколений от приобщения к курению и вредного воздействия табака. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции национальных систем электронного здравоохранения и проекту модельного закона «О донорстве органов» для государств СНГ, сказано в информации. На заседании будут также подведены итоги 72-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (20–28 мая 2019, Женева) в контексте сотрудничества между странами СНГ и ВОЗ, а также рассмотрен вопрос о предоставлении равного доступа лиц, живущих с ВИЧ, к услугам здравоохранения на пространстве СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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