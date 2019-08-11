В Авазе открылась выставка инновационных технологий

АШХАБАД/ Trend/ - В Авазе сегодня состоялось открытие Каспийской выставки инновационных технологий, сообщает Trend со ссылкой на организаторов мероприятия - торгово-промышленную палату Туркменистана.

Мероприятие приурочено к первому Каспийскому экономическому форуму, которое пройдет 12 августа.

В рамках выставки проводится презентация национальных стендов Азербайджана, России, Казахстана и Ирана и Туркменистана. Запланировано проведение «круглых столов» по вопросам развития движения грузов по международным транспортным коридорам Север-Юг и Запад–Восток.

В выставке также принимают участие компании из Турции, Беларуси, Франции, Японии, Германии, Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Финляндии и других.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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