В Авазе открылась выставка инновационных технологий

11 августа 2019 08:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Авазе сегодня состоялось открытие Каспийской выставки инновационных технологий, сообщает Trend со ссылкой на организаторов мероприятия - торгово-промышленную палату Туркменистана.

Мероприятие приурочено к первому Каспийскому экономическому форуму, которое пройдет 12 августа.

В рамках выставки проводится презентация национальных стендов Азербайджана, России, Казахстана и Ирана и Туркменистана. Запланировано проведение «круглых столов» по вопросам развития движения грузов по международным транспортным коридорам Север-Юг и Запад–Восток.

В выставке также принимают участие компании из Турции, Беларуси, Франции, Японии, Германии, Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Финляндии и других.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан проведет переговоры по нефтегазовым проектам
Энергетика 10 августа 11:01
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Финансы 10 августа 09:18
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Туркменистан 10 августа 09:14
Туркменистан объявил тендер на закупку лабораторного оборудования
Тендеры 10 августа 09:08
В минфине Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 10 августа 09:06
Туркменистан и Швейцария обсудили перспективы делового партнерства
Туркменистан 9 августа 15:44
Лента новостей
Гурбан байрамы – особенности праздника, ритуал и правила жертвоприношения
Социум 10:00
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:57
В Загатале зарегистрированы подземные толчки
Общество 09:32
Тяжелая авария на дороге Кюрдамир-Ширван: 19 раненых
Общество 09:25
Директор Экспертного совета Baku Network принимает участие в Первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане (ФОТО)
Политика 09:09
Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Израиль 08:50
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
В мире 08:19
Chrome сохраняет лидерство на рынке мобильных браузеров в Азербайджане
ИКТ 08:00
МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи препятствуют переговорам между двумя Кореями
Другие страны 07:40