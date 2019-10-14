Делегация Туркменистана приняла участие в конференции Всемирной таможенной организации

14 октября 2019 09:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в конференции по Глобальным коммуникационным стратегиям Всемирной таможенной организации (ВТАМо), которая состоялась в Брюсселе, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Мероприятие проводилось на тему «Беспрепятственное общение в эпоху цифровых технологий».

Конференция стала удобной платформой для обмена передовым опытом по внедрению в деятельность новых коммуникационных стратегий и подходов, говорится в сообщении.

На конференции были обсуждены вопросы, стоящие перед таможенными администрациями, связанные с использованием в таможенном деле коммуникационных средств связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ООН объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 09:40
ОАЭ и Афганистан закупают в Туркменистане сжиженный газ
Энергетика 09:33
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 12 октября 13:49
Туркменистан провел обсуждения с представителем ООН по делам беженцев
Туркменистан 12 октября 09:55
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет контрольно-измерительные приборы
Тендеры 12 октября 09:35
Туркменистан и РФ договорились о сотрудничестве в информационной безопасности
Туркменистан 12 октября 09:11
Лента новостей
Церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым пройдет в БГУ
Общество 10:39
Минобороны Турции заявило о ликвидации более 500 террористов на севере Сирии
Турция 10:34
В ряде поселков Гарадагского района Баку будет ограничена подача газа
Общество 10:29
Alibaba может создать свои центры хранения и обработки данных в Узбекистане
ИКТ 10:26
В Баку запустят новую информационную систему для автобусных пассажиров
ИКТ 10:25
TBC Research: Соотношение дефицита текущего счета к ВВП в Грузии резко сократилось
Финансы 10:23
Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 10:18
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:06
Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
Бизнес 10:06