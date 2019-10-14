Делегация Туркменистана приняла участие в конференции Всемирной таможенной организации

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в конференции по Глобальным коммуникационным стратегиям Всемирной таможенной организации (ВТАМо), которая состоялась в Брюсселе, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Мероприятие проводилось на тему «Беспрепятственное общение в эпоху цифровых технологий».

Конференция стала удобной платформой для обмена передовым опытом по внедрению в деятельность новых коммуникационных стратегий и подходов, говорится в сообщении.

На конференции были обсуждены вопросы, стоящие перед таможенными администрациями, связанные с использованием в таможенном деле коммуникационных средств связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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