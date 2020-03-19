Туркменистан передал Ирану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан передал Ирану гуманитарную помощь для поддержки страны в борьбе с коронавирусом, передает в четверг Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Гуманитарная помощь, состоящая из необходимых принадлежностей, включая медицинские, в связи с увеличением случаев острых респираторных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией на территории Ирана была передана распоряжением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Напомним, согласно последним данным число жертв коронавируса нового типа в Иране достигло 1284 человек, в то время как общее число заражений выявленных случаев заражения болезнью составило 18,407 тысяч человек.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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