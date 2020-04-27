Президент Туркменистана принял участие в торжестве в честь Национального праздника туркменского скакуна

Туркменистан 27 апреля 2020 14:08 (UTC+04:00)
Президент Туркменистана принял участие в торжестве в честь Национального праздника туркменского скакуна

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского скакуна, в честь которого 26 апреля в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе развернулись главные события с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В числе присутствующих были: заместители председателя кабинета министров, руководители Меджлиса (парламента), военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, хякимы велаятов и города Ашхабада, старейшины и молодёжь.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был встречен с большим воодушевлением. Поздравив всех с праздником, он обошел территорию комплекса, где раскинулся городок ремесленников и мастериц.

Президента Бердымухамедова приветствовали артисты. На территории комплекса были развёрнуты выставки декоративно-прикладного искусства, установлены нарядные юрты, на устланных яркими коврами топчанах демонстрировали свое творчество мастера и рукодельницы, исполнители народных песен и мелодий.

Этнографические экспозиции, представляющие все регионы страны и столицу, раскрывали художественную специфику локальных творческих школ. Так, в павильоне города Ашхабада можно было увидеть образцы гончарного искусства, гобелены, узорчатые конские попоны, ювелирные изделия, а также послушать исполнение праздничных мелодий на национальных музыкальных инструментах.

На площадке Ахалского велаята была инсценирована мастерская зергера, который создавал свои работы на глазах у посетителей. Здесь также привлекало внимание конское снаряжение, а у представителей Балканского велаята украшения для верблюдов, расписные тыквы-горлянки, а также можно было проследить за рождением искусных поделок из дерева под пение газала.

В павильоне Дашогузского велаята была развернута выставка национальных музыкальных инструментов, изделий из кожи, показан процесс изготовления дутара мастером. Музыкальный колорит придавало выступление дестанчи. Экспозицию Лебапского велаята составили орудия труда, разнообразные килимы. Работу мастериц сопровождали старинные напевы.

Представители Марыйского велаята подготовили образцы шёлковых и текстильных изделий, традиционной бытовой утвари. Женщины под мелодии туйдука и дутара занимались ткачеством.

Большой интерес вызвала экспозиция произведений скульпторов, мастеров коврового искусства, художников и других творческих деятелей. Состязания по борьбе гореш, развернувшиеся на территории комплекса, стали ещё одним наглядным отражением преемственности обычаев народа Туркменистана.

Осмотрев насыщенные красочные экспозиции, глава государства проследовал к главной сцене. Здесь прозвучала песня, посвящённая ахалтекинским скакунам, с хореографическим сопровождением фольклорного ансамбля Dokmaçylar и танцевальных коллективов высших учебных заведений.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов затем прошел на специально отведённое место. Ведущий объявил о начале праздничных скачек – самых престижных соревнований сезона. Прозвучал стартовый сигнал, и тонконогие ретивые скакуны рванули с места, быстро набирая скорость и приковывая внимание зрителей с трибун.

Создав такое произведение высочайшего искусства народных селекционеров и сейисов, как ахалтекинский скакун, сохранив чистокровность этих бесценных коней, отечественные коневоды не перестают пестовать их лучшие качества. При этом основное отличие национальной школы подготовки спортивных коней в том, что туркмены не дрессируют их, а именно воспитывают.

Глава государства ставит перед ними задачи на расширение научной основы племенной работы с использованием современных методов, более активное развитие разных видов конного спорта, международное взаимодействие в данной сфере.

Скачки, имеющие в Туркменистане древние традиции, и сегодня по-прежнему являются одним из самых излюбленных спортивных зрелищ. Нынешние состязания, за которыми с восторгом следили зрители на трибунах, теле- и фотокамеры, продолжались больше двух часов.

Также 26 апреля состоялось семь забегов на различные дистанции, в каждом из которых приняли участие 12 скакунов, продемонстрировавших лучшие спортивные качества.

В первом забеге на дистанцию 1600 метров со временем 1 минута 48,1 секунды победителем стал скакун Карарым из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Его жокей – Д. Агамырадов, сейис – заслуженный коневод Туркменистана М. Агамырадов. Победителю первого забега был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США от финансово-экономического сектора.

В следующем забеге на 1800 метров, в котором состязались скакуны трёхлетки, не было равных вороному Копетдагу, сумевшему преодолеть дистанцию за 1 минуту 44,2 секунды. Он принадлежит Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, сейис - К. Хыдыров, жокей - Дж. Хыдыров. Победителю второго забега был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США от нефтегазового комплекса.

Третий забег на дистанцию 1800 метров, где за 2 минуты 3 секунды первым финишировал вороной скакун Абрайым из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Сейис – народный коневод Туркменистана М. Мухаммедов, наездник – А. Ходжанепесов. Победителю третьего забега был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США от торгового комплекса.

В четвёртом забеге на 1800 метров в результате напряжённой борьбы между скакунами трёхлетками первым с 1 минутой 56,8 секунды пришёл гнедой Дорбургут от Бахерденского коневодческого комплекса, принадлежащего нефтегазовому ведомству страны. Сейис – Б. Мухаммедов, наездник – жокей 3 категории Ы. Сапаров. Победителю четвёртого забега был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США от транспортного и коммуникационного комплекса.

В пятом забеге скакуны четырёхлетки и старше преодолевали дистанцию в 2200 метров. Этот тур стал, пожалуй, самым острым по борьбе и захватывающим. Победа – у сивого Гайыпа от Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана, преодолевшего расстояние за 2 минуты 34,1 секунды. Сейис – народный коневод Туркменистана М. Мухаммедов, жокей – А. Атаев. Победителю этого забега был вручён приз в размере 20 тысяч долларов от строительного и промышленного комплекса.

Два последних забега выявили сильнейших среди скакунов четырёхлеток и старше на самой длинной дистанции – 2 400 метров.

В шестом забеге первое место со временем 2 минуты 36,2 секунды занял гнедой Гуджурлы от Генеральной прокуратуры Туркменистана, сейис – Х. Бабалыев, наездник – жокей 3 категории Б. Бабалыев. Победителю был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США от сельскохозяйственного комплекса.

В завершающей седьмой скачке лучшие скоростные качества показал гнедой Доргунан из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана, подготовленный народным коневодом Туркменистана К. Агамырадовым и управляемый мастером-жокеем Б. Агамырадовым. Время: 2 минуты 45,8 секунды.

Победителю заключительного забега праздничных скачек был вручён главный приз президента Туркменистана в размере 30 тысяч долларов.

Затем состоялась церемония вручения учреждённых согласно распоряжению главы государства ценных призов победителям праздничных состязаний, а также проведённых на этой неделе марафона и соревнований.

Дистанция марафона составляла 60 километров. Туркменские скакуны продемонстрировали на трассе не только скоростные качества, но и спортивную выдержку.

Лучший результат – 2 часа 57 минут 10 секунд показал вороной конь Гадырлы, 2012 года рождения, потомок коней Гургун и Дессан. К победе его привёл всадник М. Меляев, которому был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США.

Что касается состязаний, проходивших на открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса, то здесь победителем стал скакун Алтынхан, показав лучшее время – 51,1 секунды. Им управлял Я. Гараджаев, которому был вручён приз в размере 20 тысяч долларов США.

В ходе данных мероприятий президента Гурбангулы Бердымухамедова поздравили с Национальным праздником туркменского скакуна, пожелав туркменскому лидеру крепкого здоровья, дальнейших больших успехов в работе во имя всестороннего прогресса страны.

Поблагодарив за поздравления и добрые пожелания, глава государства подчеркнул важность дальнейшей популяризации славы ахалтекинских скакунов – одной из непреходящих ценностей их народа и, отметив необходимость решения поставленных в данном направлении задач, пожелал успехов в этой работе.

Тепло попрощавшись с участниками торжества, президент Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события.

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