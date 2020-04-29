Туркменистан обсудил климатические изменения с Германией

БАКУ /Trend/ - Представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) обсудили вопросы изменения климата с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Как сообщает Trend со ссылкой на Союз, 28 апреля в СППТ состоялась встреча сельскохозяйственного и промышленного отделов организации с представителями Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Туркменистане.

Участники конференции обсудили вопросы развития экономики в свете глобальных экологических проблем. Сообщается, что были выделены такие темы как глобальное потепление и его влияние на экономику, рациональное использование природных богатств, водных ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности и т.д.

Так, стороны отметили, что готовы совместно действовать в целях решения этих важных вопросов.

В Туркменистане деятельность GIZ осуществляется по двум направлениям: земельное и водное. Ранее, в рамках одного из проектов GIZ, была проанализирована природоохранная работа в Амударьинском заповеднике и экологическая ситуация в прибрежной зоне Туркменистана.

Германское общество по международному сотрудничеству было образовано 1 января 2011 года. Это общество развития со штаб-квартирами в Бонне и Эшборне, которое предоставляет услуги в области международного сотрудничества в целях развития.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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