В Туркменистане рассмотрены меры по недопущению проникновения в страну COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане рассмотрены меры по предотвращению проникновения COVID-19 в страну, сообщает Trend со ссылкой на газету «Золотой Век».

Сообщается, что проводимые страной меры были представлены Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедоу на выездном заседании Кабинета Министров. К участию в этом заседании были приглашены все члены Государственного совета безопасности страны, а также руководящие работники административных единиц регионов, отдельных министерств и ведомств, средств массовой информации и другие.

По словам министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова, в стране постоянно совершенствуется работа по профилактике, диагностике и лечению заболеваний. Также организована всесторонняя подготовка для недопущения вируса в страну.

Сообщается, что в стране ведется работа по ликвидации различных видов заболеваний. В это связи, между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом Организации объединённых наций подписан меморандум о закупке вакцин на 2016-2020 годы. Согласно этому документу, были приобретены вакцины против 11 видов инфекции. Страной также закуплено свыше 200 тысяч доз вакцин против гриппа.

Проводится осмотр медицинского состояния в общеобразовательных школах страны, студентов высших учебных заведений и военнослужащих. Планируется проведение такое же обследования среди работников организаций и учреждений, а также среди людей старшего поколения.

Президент Туркменистана выделил необходимость контролировать соблюдение всех необходимых мер в агропромышленном комплексе страны по недопущению проникновения вирусных инфекций на территорию Туркменистана.

Глава государства подчеркнул необходимость проведения всех мероприятий на контрольно-пропускных пунктах в строгом соответствии с медицинскими требованиями. В этой связи было поручено придать деятельности агентства «Türkmenhowaýolary» комплексный и эффективный характер.

Подводя итоги заседания, президент подчеркнул, что с первых дней страна предприняла все необходимые шаги по недопущению вируса в страну. Также сообщается, что в стране создана чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней.

У прибывших из-за границы граждан берутся образцы для лабораторного исследования. Затем они помещаются в карантинные зоны. Помимо этого, проводится строгий контроль качества и безопасности ввозимой из других стран продовольственной продукции.

Во всех организациях и учреждениях, образовательных заведениях, общественных местах, торговых точках и на рынках, во всех транспортных средствах, на границе и в населённых пунктах развернута масштабная работа по дезинфекции и обеззараживанию, отметил глава государства.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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