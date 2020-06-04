Обнародован период поездки миссии ВОЗ в Туркменистан

БАКУ/Trend/ - По словам Директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, в течение двух недель будет организована поездка миссии ВОЗ в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».



Согласно источнику, диалог по визиту миссии ВОЗ в Туркменистан ведётся с главами МИД и минздрава страны. Так, необходимое соглашение было достигнуто, и в настоящий момент организуется проживание представителей ВОЗ в стране.



Сообщается, что визит миссии ВОЗ в Туркменистан был намечен на начало мая, но был отложен на неопределенный срок.



26 мая 2020 года Туркменистан и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом.



Ранее ВОЗ высоко оценила усилия Туркменистана по борьбе с инфекционными заболеваниями в стране. В ходе совещания, проведенного в режиме видеоконференции в начале мая, представитель ВОЗ также отметил успехи страны в поддержании общественного здравоохранения.



Страновой офис ВОЗ в Туркменистане был создан в ноябре 1995 года в Ашхабаде для оказания помощи правительству в разработке его политики в области здравоохранения, ее системы и общественных программ для удовлетворения основных потребностей страны в данной области.

Управление является координационным центром деятельности ВОЗ в Туркменистане.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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