Туркменистан участвовал в рассмотрел влияние транспорта на изменение климата в рамках ЭСКАТО

БАКУ /Trend/ - Туркменистан участвовал в обсуждениях Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о влиянии транспорта на изменение климата, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ЭСКАТО и перспективы его продвижения.

Сообщается, что Туркменистан уделяет особое внимание поиску решений проблем изменений климата, снижение влияния транспорта и связи на экологию.

Отметим, что в целом, в стране ведется работа в области охраны природы, сохранения биологического разнообразия и природных ландшафтов.

Эта работа проводится в рамках «Национальной стратегии по изменению климата» и «Национальной лесной программы Туркменистана» и других программ.

Особое внимание в Туркменистане уделяется проблемам Аральского моря.

Туркменистан принял участие в заседании по улучшению водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря 10 апреля 2020 года.



Помимо этого, в августе 2019 года в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН состоялась презентация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).



Напомним, что созданный в девяностые годы Международный фонд спасения Арала (МФСА) при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

(Автор: Джейла Алиева.)



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