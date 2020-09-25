Президент Туркменистана затронул аспекты транспортной, энергетической и экологической безопасности

Туркменистан 25 сентября 2020 12:17 (UTC+04:00)
Президент Туркменистана затронул аспекты транспортной, энергетической и экологической безопасности

БАКУ /Trend/ - В ходе выступления на заседании Народного Совета, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделил особое внимание развитию национальной транспортной и энергетической сферы, а также подчеркнул значимость экологической безопасности.

Участники заседания Народного Совета, проходящего в Ашхабаде, заслушали ряд важных замечаний главы государства в области развития сферы транспорта и энергетики страны с учетом важности укрепления международного сотрудничества по данным направлениям. В той связи была подчёркнута особая значимость соблюдения норм по защите экологии.

Президент Туркменистана отметил создание в стране транспортной инфраструктуры как важнейшего фактора экономического и социального развития. Удобные и безопасные международные коридоры с задействованием железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта позволят обеспечить устойчивое развитие в регионе, поспособствуют наращиванию добрососедских отношений, укреплению сотрудничества и увеличению объемов товарооборота между странами.

Среди крупномасштабных проектов отмечены строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), создание коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман и транзитного коридора «Lapis-Lazuli».

Говоря об эпидемиологической ситуации в мире, глава государства привлек внимание к необходимости разрешения Аральского кризиса.

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