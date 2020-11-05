Туркменистан и ООН обсудили вопросы решения проблемы безгражданства

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обсудили вопросы искоренения безгражданства.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», обсуждения прошли в ходе состоявшегося в формате видеоконференции совместного мероприятия Государственной миграционной службы Туркменистана и УВКБ ООН.

На встрече было отмечено, что Туркменистан предпринял за последние годы ряд шагов для обеспечения защиты прав и оказания помощи лицам без гражданства. В числе принятых Туркменистаном мер имплементация норм международного гуманитарного права в национальное законодательство, проведение гуманитарных акций и мероприятий в рамках Глобального плана действий. Была подчеркнута важность принятия на государственном уровне Национального плана действий по искоренению безгражданства в стране к 2024 году, который предусматривает ряд конкретных мер по выявлению и регистрации лиц без гражданства, сокращению и предотвращению безгражданства.

По данным Государственной миграционной службы, начиная с 2011 года, в гражданство Туркменистана было принято около 23 тысяч лиц без гражданства.

Было отмечено, что для ликвидации проблемы безгражданства УВКБ ООН в ноябре 2014 года запустило десятилетнюю кампанию #IBelong, в рамках которой налажено тесное международное сотрудничество со многими странами мира, в том числе с Туркменистаном.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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