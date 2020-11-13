Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Израиля

11 ноября 2020 года в Президентском дворце г. Иерусалим состоялась церемония вручения верительных грамот Посла Туркменистана в Итальянской Республике Т.Комекова Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Израиль (с резиденцией в г.Рим), передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе церемонии Президент Государства Израиль передал поздравления Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с чествованием 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, а также выразил наилучшие пожелания в адрес туркменского народа. Глава Израиля отметил важный вклад политики позитивного нейтралитета, проводимой Президентом Туркменистана в продвижение мира, стабильности и безопасности на региональном и международном уровнях.

В свою очередь, Посол Т.Комеков передал теплые приветствия и наилучшие пожелания Президента Туркменистана Президенту Государства Израиль и народу этой страны. В ходе церемонии была выражена заинтересованность сторон в дальнейшем продвижении дружественных отношений между Туркменистаном и Израилем по направлениям, представляющим взаимный интерес.