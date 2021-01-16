Журнал «Мирас» в Тукменистане подводит итоги 2020 года

БАКУ /Trend/ - Вышел в свет очередной номер ежеквартального научно-популярного журнала «Мирас», издаваемого Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана. Адресованное широкому кругу читателей, издание продолжает серию публикаций о новых открытиях и результатах исследований историко-культурного и духовного наследия туркменского народа. Итоговый выпуск 2020 года посвящён 25-й годовщине нейтралитета страны – исторической дате, под знаком которой в минувшем году проходили все мероприятия. Высказывания президента Гурбангулы Бердымухамедова о нейтральном статусе страны, приведённые на первых страницах издания, определили тональность всех публикаций номера. Обложку журнала украсил скульптурный образ Монумента нейтралитета Туркменистана.

В традиционном разделе «Открытия и новые разработки» представлена статья Синана Динча – преподавателя кафедры литературы Университета имени Ататюрка Турецкой Республики, доктора филологических наук. Автор публикации «Алп Арслан – образец гуманизма» проводит параллель между историческими событиями славного прошлого туркмен и современными достижениями Туркменистана.

Синан Динч взял за основу своего исследования событие времён великого Сельджукского правителя Алп Арслана, а именно, Малазгиртское (Манцикертское) сражение, в котором войско великого полководца, значительно уступающее по численности войску византийского императора Романа Диогена, одержало победу.

Как отмечает учёный, проявленные Алп Арсланом милосердие и человеколюбие к поверженному врагу свидетельствуют об издревле присущих туркменам высоких гуманистических ценностях, положенных в современную эпоху в основу проводимой президентом Туркменистана миротворческой политики нейтралитета.

Эта идея нашла отражение и в другой статье данного раздела – «Нейтралитет Туркменистана – верный критерий гуманизма», в которой подчёркивается неразделимая связь корней туркменского нейтралитета с многовековой историей туркменского народа, его духовными ценностями.

Вместе с тем, автор на конкретных примерах реализации Туркменистаном энергетической и экологической дипломатии, ряда международных Конвенций, демонстрирует нацеленность данного статуса страны на будущее. Туркменский нейтралитет – гарант мирной и безопасной жизни человечества, путь дружбы и братства народов планеты, утверждает учёный.

В глубины истории погружает читателей автор статьи «Империя туркменских хорезмшахов – ануштегинидов и Султан Джелаледдин», который также находит подтверждение древности корней туркменского нейтралитета.

«Туркменистан-ЮНЕСКО: развитие международного культурного сотрудничества» – такова тема публикации, где статус нейтралитета Туркменистана рассматривается как действенный инструмент установления и расширения межгосударственного партнёрства.

Отмечая многоплановость конструктивного диалога Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, автор статьи подробно рассказывает о взаимодействии с Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В разделе «Взаимодействие культур, народов и цивилизаций» размещена статья «Корни нейтралитета в туркменской литературе», в которой собран богатый фактический материал по данной теме. Исследование предоставляет читателю возможность оценить значение народного творчества, в том числе пословиц и мудрых изречений, а также поэтических произведений, отражающих миролюбие, толерантность и милосердие туркменского народа.

События исторического прошлого освещает статья, посвящённая туркмено-индийским отношениям «Правители-туркмены в индийском полуострове Декан». Автор приводит известные и малоизученные факты, свидетельствующие о плодотворности уходящих вглубь веков дружественных связей народов двух стран.

В журнале также размещена статья «Современная модель консолидации гуманистических отношений» – о сотрудничестве Туркменистана с Сообществом Наций. Как подчёркивает автор, Туркменистан за 25 лет нейтрального статуса организовал огромное количество мероприятий, нацеленных на решение региональных и глобальных проблем на основе принципов миролюбия и взаимопонимания.

В «Хронике научной и культурной жизни» даётся обзор событий общественной, научной и культурной жизни страны за четвёртый квартал минувшего года.

В данном разделе нашли отражение актуальные события Года «Туркменистан – родина Нейтралитета», демонстрирующие последовательность проводимого главой государства прогрессивного миротворческого курса, успешную реализацию социально ориентированной политики.

Многочисленные фотоиллюстрации, в том числе музейных и архивных артефактов, служат прекрасным дополнением к статьям журнала «Мирас», издаваемого на туркменском, английском и русском языках.

Редактор: Надир Насиров