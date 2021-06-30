В Ашхабаде при участии политологов и журналистов состоялся медиа-форум

30 июня 2021 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана в гибридном формате состоялся медиа-форум «Региональный диалог с участием политологов и журналистов», передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

На мероприятии приняли участие политологи, ректоры ВУЗов, руководители и главные редакторы информационных агентств и ведущих СМИ страны, представители иностранных СМИ, аккредитованные в стране, руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества, Генеральный секретарь Совета Сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), руководители и представители ведущих СМИ и телерадиокомпаний Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан, Грузии, Республики Корея и другие. В целом на медиа-форуме посредством видеосвязи приняли участие более 100 журналистов из 29 стран.

Выступившие на трибуне Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Х.Солейманпур, Генеральный секретарь Тюркского совета Б.Амреев отметили, что данный Форум, вне всякого сомнения, является одним из важных событий, призванным вновь подтвердить стремления Туркменистана дальнейшему укреплению стабильности и мира, социально-экономического процветания, а также развитию дипломатических связей со странами мира и добрососедских отношений в регионе.

На мероприятии в формате видеосвязи выступили Министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области РФ Д.Афанасьев, генеральный директор российской международной сети информационных телеканалов «Russia Today» А.Николов, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь И.Эйсмонт, руководитель отдела международных отношений южнокорейской общественной телерадиокомпании (Korean Broadcasting System) В.Ким, Генеральный директор телеканала «ТРТ-АВАЗ» Республики Турция С.Сарикайя, Глава туркмено-австрийского общества Н.Бергер и другие.

В ходе выступления, заместитель председателя МТРК “Мир” В.Казарезов рассказал об эксклюзивном интервью Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова межгосударственной телерадиокомпании «Мир», а также о планах телерадиокомпании к 30-летию Содружества Независимых Государств.

Выразив уверенность на то, что данный диалог послужит важной платформой для обменя мнениями по дальнейшему углублению взаимодействия в регионе, председатель Национальной телерадиокомпании Республики Узбекистан А.Хаджаев рассказал о взаимодействии между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана.

В своем видеообращении, Руководитель Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Республики Татарстан РФ А.Салимгараев подчеркнул, что высокий уровень тесного взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Татарстан РФ в области медиасферы является важным вектором партнерства в контексте проводимой сторонами политики по развитию многоформатного диалога.

В своем выступлении посредством видеосвязи, главный редактор грузинского журнала «News Day Georgia” А.Отинашвили отметил, что нейтралитет Туркменистана является естественным, объективным фактором позитивного хода региональных процессов в достижении прочного мира и стабильности в этой части земного шара, выполнения целей развития.

Также на форуме выступили ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Э.Айдогдыев, ректор Института телекоммуникаций и информатики Н.Кулиев, председатель Государственного информационного агентства Туркменистана М.Газакбаев, председатель Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии А.Аширов, главный редактор газеты «Türkmen dünýäsi» Б.Мырадов.