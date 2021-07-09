Госсоветник Китая посетит некоторые страны Центральной Азии

БАКУ / Trend / - Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И на следующей неделе посетит Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Сообщается, что визит министра состоится 12–16 июля.

Отметим, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде направлений, в частности в энергетической сфере.

Так, в Туркменистане вводится в эксплуатацию новое месторождение на территории «Багтыярлык», разведку, обустройство и разработку которого осуществляет CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация).

Напомним, что объём инвестиций CNPC, действующей с 2007 года на этой контрактной территории в восточной части Туркменистана, на начало 2020 года составил более 8,2 миллиарда долларов.

Общий объём добычи – свыше 1,5 миллиона тонн газового конденсата и более 100 миллиардов кубометров природного газа, из которых около 93 миллиардов кубометров были экспортированы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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