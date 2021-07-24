Туркменистан и Япония подписали двусторонние документы в ряде сфер

В ходе визита представительной туркменской делегации в Японию, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов был принят Императором Японии Нарухито, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Глава туркменской делегации выразил Императору тёплые слова приветствия от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и поздравления по случаю начала XXXII летних Олимпийских Игр, а также пожелания счастья и благополучия всему японскому народу.

В свою очередь Император Нарухито поблагодарил главу туркменской делегации за добрые послания и выразил пожелания мира и процветания высшему руководству и всему народу Туркменистана. В ходе беседы стороны высоко охарактеризовали туркмено-японские отношения по всему спектру взаимодействия.

В этот же день состоялась встреча Председателей Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству Сердара Бердымухамедова и Хироюки Цубаи, в которой также приняли участие представители деловых кругов Японии, среди которых компании «Itochu Corporation», «Mitsubishi Corporation», «Sumitomo Corporation», «Sojitz Corporation», «Marubeni Corporation», «Komatsu Ltd» и «Kawasaki Heavy Industries».

Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, которое последовательно укрепляется благодаря твердой политической воле, экономическому потенциалу и взаимопониманию сторон. Среди приоритетных направлений партнёрства названы такие сферы, как энергетика, добыча минеральных ресурсов, химическая промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс и другие.

В этом контексте приведены в пример успешно реализованные в Туркменистане проекты с участием японских компаний, в частности завод по производству аммиака и карбамида в городе Мары, комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы, завод по производству карбамида в городе Карабогаз, завод по производству бензина из природного газа (GTG) в Ахалском велаяте Туркменистана.

Стороны также уделили внимание стратегическим векторам развития сотрудничества, включая вопросы создания в Туркменистане при участии японских компаний современной промышленно-технологической инфраструктуры, которая в дальнейшем может быть использована обеими странами в развитии экономических связей с регионами Среднего и Ближнего Востока, бассейнов Каспийского, Черного и Средиземного морей.

Стороны выразили приверженность дальнейшему развитию туркмено-японских отношений. По итогам переговоров состоялось подписание двусторонних документов в банковско-финансовой сфере, а также в области транспорта и дорожной техники.

Затем Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Киёши Эджима.

Стороны проанализировали развитие взаимодействия между двумя странами, в частности согласно договорённостям, отраженным в «Дорожной карте по сотрудничеству в области инфраструктуры». Рассмотрен ход реализации совместных проектов в области транспорта с учётом финансовой составляющей. Обсуждены возможности развития сотрудничества в сфере энергетики и промышленности.

Особый акцент в ходе встречи сделан на развитие партнерства в области «зеленой энергетики». Подтверждена заинтересованность туркменской стороны в освоении опыта Японии в области использования возобновляемых источников энергии. Стороны выразили надежду на продолжении конструктивного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе встреч с официальными лицами Японии глава туркменской делегации также пригласил японскую сторону принять участие на торжественных церемониях ввода в эксплуатацию новой газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте Туркменистана, строительство которого реализовано компанией «Sumitomo Corporation» (Япония).

В этот же день туркменская делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских Игр. Император Японии Нарухито, являющийся почётным покровителем Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020, объявил Игры открытыми. В нынешних Играх также принимают участие спортсмены из Туркменистана.

22 июля 2021 года начался рабочий визит представительной туркменской делегации во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Японию, г.Токио.