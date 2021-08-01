Туркменистан переводит некоторые месторождения на газлифтный способ эксплуатации

В регионе организованно ведутся работы по бурению новых, более глубоких скважин, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

При этом продуктивные колодцы переводятся на газлифтный способ эксплуатации. Проводимые работы существенным образом способствуют увеличению объемов добываемой здесь нефти.

Общий объем «черного золота», добытого в этом регионе за первую половину текущего года, проводимого под девизом «Туркменистан - Родина мира и доверия», достиг 566 тысяч тонн.