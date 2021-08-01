Туркменистан переводит некоторые месторождения на газлифтный способ эксплуатации
В регионе организованно ведутся работы по бурению новых, более глубоких скважин, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.
При этом продуктивные колодцы переводятся на газлифтный способ эксплуатации. Проводимые работы существенным образом способствуют увеличению объемов добываемой здесь нефти.
Общий объем «черного золота», добытого в этом регионе за первую половину текущего года, проводимого под девизом «Туркменистан - Родина мира и доверия», достиг 566 тысяч тонн.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив)
Узбекистан и Глобальный институт "зеленого" роста обсудили возможность внедрения технологий "зеленой" экономики
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)
Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля
Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе