В Туркменистан прибыла очередная партия сельхозтехники из США

БАКУ /Trend/ - Очередная партия тракторов и агрегатов американской компании John Deere прибыла в распоряжение частных сельхозпроизводителей Туркменистана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Согласно информации, сегодня в агропроизводстве Туркменистана задействованы тысячи машин John Deere, которые завоевали прочное доверие механизаторов. Поэтому интерес предпринимателей именно к этой марке закономерен.

«Это часть крупной поставки для предпринимателей, которые могут приобрести технику американской компании с помощью банковского кредита», — говорится в сообщении.

В настоящее время компания John Deere Walldorf GmbH & Co. KG усиленно работает над реализацией второго этапа новой поставки высокотехнологичной техники туркменским покупателям.

С октября прошлого года, когда контракт вступил в силу, туркменским предпринимателям уже поставлено техники на более чем 25 миллионов долларов США, остальная часть находится в пути или в процессе отгрузки в Туркменистан.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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