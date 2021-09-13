Туркменистан регулярно направляет в Афганистан гуманитарную помощь

13 сентября 2021 года в Женеве в гибридном формате состоялось совещание высокого уровня по вопросам гуманитарной ситуации в Афганистанe. С туркменской стороны на совещании приняла участие делегация Министерства иностранных дел Туркменистана. На совещании высокого уровня приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители авторитетных международных организаций, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Туркменистан следуя традициям добрососедства и дружбы, систематично оказывает гуманитарную помощь близлежащим странам, в том числе Афганистану. В частности, реализуя социальные объекты в соседней стране, Туркменистан регулярно направляет в Афганистан гуманитарный помощь в виде медикаментов и медицинских принадлежностей.