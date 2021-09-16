Туркменистан намерен усилить борьбу с коронавирусом на законодательном уровне

БАКУ /Trend/ - Туркменистан намерен улучшить законодательную базу в медицинской сфере, в частности в области противодействия коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что тема была затронута на рабочем совещании, проведённом Президентом Туркменистана с руководителем Министерства юстиции Бегмуратом Мухамедовым.

В ходе совещания, глава Туркменистана отметил, что государство в текущих условиях делает всё возможное для охраны здоровья туркменских граждан.

По его словам, данный процесс ярко отражён в эффективном взаимодействии властей со Всемирной организацией здравоохранения, и при этом данное направление рассматривается как одно из перспективных векторов госполитики.

Президент Туркменистана поручил министру юстиции улучшить законы в отношении борьбы со всеобщей угрозой – глобальной пандемией, а также расширить меры по разъяснению населению сути и значения принимаемых нормативно-правовых актов.

Согласно данным Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, в Туркменистане по состоянию на 15 сентября не зафиксировано ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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