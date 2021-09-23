В Баку отметят 30-летие независимости Туркменистана

24 сентября 2021 года, в 18:25 часов в эфире азербайджанского телеканала Mədəniyyət TV будет транслирован праздничный концерт, приуроченный празднованию 30-летия годовщины государственной независимости Туркменистана.

В концертную программу включены выступления известных артистов Туркменистана, представляющие как академическое, так и народное искусство, красочные выступления хореографических коллективов и фольклорных ансамблей.

В пятничный вечер зрители телеканала получат уникальную возможность насладиться выступлениями известных деятелей культуры и искусств Туркменистана и прочувствовать богатую самобытную культуру туркменского народа.