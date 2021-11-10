Туркменистан и Австрия обсудили перспективы создания совместных предприятий

Туркменистан 10 ноября 2021 10:28 (UTC+04:00)
Туркменистан и Австрия обсудили перспективы создания совместных предприятий

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Австрия обсудили перспективы создания совместных предприятий, передает Trend со ссылкой на Электронную газету «Золотой век».

Данный вопрос обсуждался в ходе ряда рабочих встреч, организованный в рамках визита делегации Австрийской Республики в Туркменистан.

Так, в ходе проведённых встреч свои предложения по сотрудничеству представили: «Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH» – производитель радиотрансляционного оборудования, «Rosenbauer International AG» – поставщик противопожарного оборудования и спецавто­мобилей, «Waagner Biro Bridge System» – компания по строительству транспортной инфраструктуры, «VAMED» – поставщик продукции для медицинских учреждений, консалтинговая компания «Europe Consult GmbH», «AME International» – один из крупнейших мировых разработчиков технологических решений для здравоохранения, компания «Geppert GmbH», демонстрирующая инновационные решения для устойчивого производства электроэнергии, а также «Osterreichische Kontrollbank AG» и Федеральная экономическая палата Австрии, активно содействующая плодотворным экономическим контактам двух стран.

Руководители и представители государственных структур и деловых кругов нашей страны, в числе которых – министерства здравоохранения и медицинской промышленности, финансов и экономики, культуры, энергетики, агентство «Türkmenaragatnaşyk», Внешэкономбанк, Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей и ряд других ведомств, обсудили с австрийскими партнёрами возможности инвестиционного взаимодействия, перспективы создания совместных предприятий, организации поставок инновационного оборудования, в том числе радиотрансляционного, медицинского, спортивного.

Как отметили участники встреч, нынешний визит австрийской делегации во главе с федеральным министром по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэлем Линхартом в Туркменистан знаменует очередной важный шаг на пути укрепления и развития традиционно дружественного межгосударственного диалога и рассматривается в контексте внешнеполитической стратегии независимого Туркменского государства, предусматривающей полномасштабный диалог со странами Европейского Союза.

В последние годы активизировались турк­мено-австрийские межмидовские политические консультации, что позволяет обмениваться мнениями по различным воп­росам двусторонних отношений и международной проблематики, находить по ним общие подходы и взаимопонимание.

Одной из доминант отношений выступает сотрудничество в торгово-экономической сфере. Реализация курса Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на индустриализацию национальной экономики, укрепление перерабатывающего сектора, осуществление крупных инвестиционных проектов по строительству высокотехнологичных промышленных производств создаёт благоприятные предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия по широкому спектру направлений.

За последние годы создана соответствующая договорно-правовая база, способствующая развитию туркмено-австрийского делового партнёрства.

Следует отметить, что австрийский бизнес имеет опыт реализации совместных проектов в Туркменистане, в том числе в сфере строительства, туризма, торговли, маркетинга и транспортных услуг, поставки высокотехнологичного оборудования для различных отраслей.

Особое значение в этом процессе отведено обмену делегациями, организации рабочих визитов, бизнес-форумов и отраслевых выставок.

Участники встреч выразили единодушное мнение, что подобные контакты способствуют дальнейшему укреплению туркмено-австрийского конструктивного сотрудничества, определяют направления дальнейшего развития взаимовыгодных отношений.

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