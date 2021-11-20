Туркменистан избран в Межправительственный совет ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Туркменистан избран членом Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, передает в субботу Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Соответствующее решение было принято в ходе 41-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО.

Целью Международной гидрологической программы является содействие развитию и углублению знаний в области гидрологии, развитию современных методов и подходов исследований в этой области, разработке стратегии и политики для эффективного управления и рационального использования водных ресурсов планеты.

В сферу деятельности Межправительственного совета входит планирование международной гидрологической программы, определение ее приоритетов, а также координация международного сотрудничества в данном направлении.