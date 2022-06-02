Туркменистан и Катар намерены укрепить торгово-промышленное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В формате онлайн состоялся туркмено-катарский бизнес-форум, в ходе которого были обсуждены пути расширения торгово-промышленного сотрудничества двух стран, передает Trend в четверг со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".

Сообщается, что в мероприятии приняли участие ряд представителей деловых кругов и руководителей компаний обеих стран. Туркменскую делегацию возглавил председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгелди Реджепов, а катарскую – первый вице-председатель Торгово-промышленной палаты Катара Мохаммед бин Ахмед бин Товар Аль-Кувари.

Мохаммед бин Ахмед бин Товар Аль-Кувари отметил, что его страна и Туркменистан поддерживают тесные отношения во многих областях, и у обеих сторон есть общее стремление вывести их на более высокий уровень.

Он также подтвердил заинтересованность ТПП Катара в поощрении катарских инвесторов инвестировать в Туркменистан и изучать имеющиеся там инвестиционные возможности.

В то же время Довлетгелди Реджепов отметил, что ТПП Туркменистана приветствует сотрудничество с ТПП Катара, и выразил готовность предоставить все необходимые данные и информацию катарским инвесторам, желающим инвестировать в Туркменистан.

Отметим, что аналогичная деловая встреча между Туркменистаном и Катаром состоялась в апреле прошлого года.