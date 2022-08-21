IRU активно сотрудничает с Туркменистаном в сфере международных перевозок (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) активно сотрудничает с Туркменистаном в сфере международных перевозок.

Об этом сказали Trend в IRU.

"На сегодня IRU и Туркменистан активно сотрудничают на международном уровне. По инициативе правительства Туркменистана и при поддержке IRU ООН приняла три резолюции по устойчивому развитию транспорта в период с 2014 по 2017 годы", - сказали в организации.

Было отмечено, что Туркменистан и IRU плодотворно сотрудничают уже более двух десятилетий с тех пор, как страна присоединилась к Конвенции международных дорожных перевозок (МДП) в 1996 году.

"В то же время Туркменистан возьмет на себя ведущую роль в принятии и осуществлении этих резолюций, особенно учитывая его роль в "Лазуритовом" транспортном коридоре, который соединяет такие страны, как Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция", - сказали в организации.