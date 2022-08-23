Туркменистан играет важную роль в развитии транспортных коридоров - IRU (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан играет важную роль в успешном развитии международных транспортных коридоров.

Об этом сказали Trend в Международном союзе автомобильного транспорта (IRU).

"Поддержка правительства Туркменистана будет иметь важное значение для успешного развития международных транспортных коридоров, в частности "Лазуритового коридора", с целью дальнейшего обеспечения региональной связи, процветания и, в конечном счете, мира", - сказали в организации.

Было отмечено, что для того, чтобы это произошло, все страны, расположенные вдоль этих маршрутов, должны координировать трансграничные вопросы на глобальном и региональном уровнях.

"В то же время этим странам необходимо быстрее перейти к цифровизации транспортных документов и процедур, а также использовать передовой опыт и глобальные стандарты для решения других проблем при пересечении границ. Это также усилит роль Туркменистана в качестве торгового и транзитного узла в регионе", - сказали в IRU.

Кроме того, в организации подчеркнули, что Туркменистан и IRU плодотворно сотрудничают уже более двух десятилетий с тех пор, как страна присоединилась к Конвенции международных дорожных перевозок (МДП) в 1996 году.