В Туркменистане перевыполнен план по добыче природного газа

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане в январе - июле 2022 года перевыполнен производственный план по добыче природного и попутного газа.

Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Шахым Абдрахманов на выездном заседании правительства, передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

По его словам, в отчетный период план по добыче природного и попутного газа в Туркменистане выполнен на 113,6 процента, а план по производству сжиженного газа - на 115 процентов.

Кроме того, вице-премьер отметил, что план по экспорту природного газа выполнен на 123,6 процента.

Отметим, что Туркменистан по запасам нефти и газа входит в число ведущих стран мира. Его запасы газа выросли на 126 миллиардов кубометров в результате промышленного освоения недавно открытых месторождений.