Туркменистан увеличивает количество международных авиарейсов

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил подготовить предложения по увеличению маршрутов и числа рейсов международного воздушного сообщения.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Кабинета министров Туркменистана, передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Обращаясь к вице-премьеру Мамметхану Чакыеву, Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность осуществляемой транспортным комплексом работы, акцентировав внимание на необходимости дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными ­партнёрами.

В связи с этим Президент поручил провести соответствующие мероприятия по реализации направлений взаимодействия, которые были обсуждены в рамках состоявшейся недавно Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.