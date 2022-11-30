Обсуждено туркмено-корейское сотрудничество в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - Председатель Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с президентом Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Кристофером Ку, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в транспортно-логистической сфере, передает в среду Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

В ходе встречи стороны обсудили вопросы эффективного использования транспортно-транзитных коридоров двух стран, а также эксплуатацию возможностей имеющейся инфраструктуры.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане особое внимание уделяется современному развитию транспортно-логистической сферы, строительству международно значимых магистралей и повышению потенциала транспортно-транзитных коридоров, добавив, что Туркменбашинский международный морской порт является значимым ­объектом транспортной ­ин­ф­раструктуры, который имеет огромные возможности в перевозке продукции Республики Корея в страны Европы.

В свою очередь руководитель KITA сказал, что сегодня Туркменистан – одна из стран, с которой Республика Корея развивает партнёрские отношения, в рамках двустороннего взаимодействия особое внимание уделяется вопросам эффективного использования транспортно-транзитных коридоров двух стран и развития сотрудничества на всесторонней основе в этой сфере.

Кроме того, стороны подчеркнули, что стратегическим также видится сотрудничество по межрегиональным транспорт­но-транзитным коридорам посредством развития трансконтинентальных перевозок по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг и выхода на рынки Азии, Европы и Ближнего Востока.