Туркменская авиакомпания возобновляет рейсы в Абу-Даби

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" возобновила регулярные авиарейсы по маршруту Ашхабад - Абу-Даби - Ашхабад, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Вылеты из Ашхабада в Абу-Даби будут осуществляться один раз в неделю: по пятницам в 18:00 (GMT+5). Обратный рейс из Абу-Даби в Ашхабад будет вылетать в 21:00 (GMT+4).

Авиарейсы из Туркменистана в ОАЭ были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день авиакомпания "Туркменистан" выполняет регулярные полёты из Ашхабада в Стамбул, Москву, Казань, Франкфурт-на-Майне, Абу-Даби и Дубай.