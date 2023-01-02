Обнародованы производственные показатели крупного туркменского НПЗ

БАКУ /Trend/ - Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ), расположенный в Балканском регионе на западе Туркменистана, обнародовал производственные показатели по итогам января - ноября 2022 года, передает Trend со ссылкой на Jeyhun News.

Сообщается, что в указанный период НПЗ переработал 4,48 миллиона тонн сырой нефти.

В январе - ноябре 2022 года завод произвел 1,4 миллиона тонн автомобильного бензина различных марок, что на 55 процентов больше запланированного.

Кроме того, в отчетный период НПЗ перевыполнил план по производству керосина на 10,7 процента, смазочных материалов на 4,7 процента, сжиженного газа на 19,8 процента, а нефтяного битума более чем на 50 процентов.

Отметим, что в Туркменистане уделяют большое внимание строительству заводов по переработке нефти и газа, а также экспорту энергоресурсов на мировые рынки.