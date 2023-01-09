Туркменская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Стамбул

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" увеличивает количество рейсов из Ашхабада в Стамбул с нынешних четырёх до пяти раз в неделю, передает Trend в понедельник со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что теперь рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Минимальная стоимость билетов в одну сторону по этому направлению на февраль 2023 года оставит 4877 туркменских манатов (1382 доллара США).

Гражданам Туркменистана для посещения Турции потребуется виза.

На сегодня авиакомпания "Туркменистан" выполняет регулярные полёты из Ашхабада в Стамбул, Москву, Казань, Франкфурт-на-Майне, Абу-Даби и Дубай.