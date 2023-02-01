БАКУ /Trend/ - Независимая организация, определяющая требования для добровольной сертификации сельскохозяйственной продукции во всем мире - "GLOBAL G.A.P." намерена сотрудничать с Туркменистаном в области аквакультуры.

Об этом сказала Trend технический менеджер "GLOBAL G.A.P." по работе с ключевыми клиентами в Центральной Азии и Латвии Эдите Страздина.

"На данный момент мы хотим конкретно рассмотреть сотрудничество с Туркменистаном в области аквакультуры. Кроме того, на сегодня планируется обучение нашей новой версии флагманского стандарта "GLOBAL G.A.P." комплексный стандарт обеспечения безопасности (Integrated Farm Assurance v6) и внедрение наших стандартов цепочки поставок (CoC)", - сказала она.

По ее словам, "GLOBAL G.A.P." хотела бы и дальше развивать плодотворное сотрудничество с Туркменистаном.

"В то же время в Туркменистане будет создана Национальная техническая рабочая группа по "GLOBAL G.A.P." для обеспечения учета соответствующих местных требований при сертификации. Это важная основа для успешного внедрения стандартов в стране", - отметила технический менеджер.

Отметим, что программа сертификации "Global G.A.P." затрагивает все стадии производства, начиная с кормов или посевного материала и заканчивая готовой продукцией, выпускаемой сельскохозяйственными предприятиями.