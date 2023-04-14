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Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей интернет-банкинга

Туркменистан Материалы 14 апреля 2023 07:36 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей интернет-банкинга

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало апреля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Дайханбанка" 356 626 зарегистрированных пользователей услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (311 152), на третьем - банк "Туркменбаши" (168 837 пользователей).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей приходится на Марыйский (141 819), Лебапский (80 207) и Дашогузский (57 105) регионы.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей интернет-банкинга на 1 апреля 2023 года

Банк Количество зарегистрированных пользователей
ГКБТ "Дайханбанк" 356 626
ГКБТ "Туркменистан" 311 152
АКБТ "Туркменбаши" 168 837
АКБТ "Халкбанк" 75 321
АКБ "Сенагат" 39 318
Туркмено-турецкий АКБ 9 807
АКБ "Рысгал" 4 531
Итого 965 592

Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается количество транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские платежные терминалы. За последние шесть месяцев число пользователей услуг интернет-банкинга в стране увеличилось с 898 086 до 965 592.

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