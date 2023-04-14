Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей интернет-банкинга

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало апреля 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
По данным регулятора, у "Дайханбанка" 356 626 зарегистрированных пользователей услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (311 152), на третьем - банк "Туркменбаши" (168 837 пользователей).
Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей приходится на Марыйский (141 819), Лебапский (80 207) и Дашогузский (57 105) регионы.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей интернет-банкинга на 1 апреля 2023 года
|Банк
|Количество зарегистрированных пользователей
|ГКБТ "Дайханбанк"
|356 626
|ГКБТ "Туркменистан"
|311 152
|АКБТ "Туркменбаши"
|168 837
|АКБТ "Халкбанк"
|75 321
|АКБ "Сенагат"
|39 318
|Туркмено-турецкий АКБ
|9 807
|АКБ "Рысгал"
|4 531
|Итого
|965 592
Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается количество транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские платежные терминалы. За последние шесть месяцев число пользователей услуг интернет-банкинга в стране увеличилось с 898 086 до 965 592.