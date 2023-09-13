Более 150 делегатов из 20 стран мира подтвердили своё участие в OGT-2023

БАКУ /Trend/ - Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана» (OGT-2023), которая пройдет в Ашхабаде 25-27 октября 2023 года, уже привлекла внимание более 150 делегатов из 20 стран мира, сообщает Trend.

Среди участников конференции – руководители ведущих энергетических компаний и организаций, в том числе президент SPE (общество инженеров нефтяников) Медхат М. Камаль, президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева, президент GHG Sat Стефан Джермейн, директор Dragon Oil Али Рашид Аль Джарван, генеральный директор CNPC Чэнь Хуайлун, вице-президент ADNOC Джаспер Пэйджс.

В рамках конференции будут представлены новые инвестиционные проекты в топливно-энергетическом комплексе Туркменистана, в том числе разработка гигантского месторождения «Галкыныш», строительство газопровода ТАПИ, оптимизация добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработка шельфовых месторождений в Туркменском секторе Каспийского моря, проекты возобновляемой энергетики.

Кроме того, в рамках конференции состоится международная выставка, участие в которой подтвердили более 60 нефтегазовых и сервисных компаний.

Организаторы OGT-2023 ожидают, что в мероприятии примет участие рекордное количество представителей энергетической отрасли, которые обсудят ключевые тенденции в развитии нефтегазового комплекса Туркменистана.

В рамках конференции будут также организованы встречи с высшим руководством нефтегазового, банковского, химического и энергетического секторов Туркменистана для дальнейшего обсуждения инвестиционных возможностей.

Отметим, что регистрация для участия открыта до 16 октября 2023 года.

Напоминаем, что в прошлом году в октябре Туркменистан успешно провел международную конференцию и выставку под названием "Нефть и газ Туркменистана - 2022" (OGT-2022). Основной целью этих мероприятий было привлечение инвестиций в нефтегазовый сектор страны.