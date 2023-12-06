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Туркменистан в 2024 году планирует принять глав МИД каспийской "пятерки"

Туркменистан Материалы 6 декабря 2023 03:47 (UTC +04:00)
Туркменистан в 2024 году планирует принять глав МИД каспийской "пятерки"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан предлагает провести встречу министров иностранных дел прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан) в 2024 году на своей территории. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Рашид Мередов, передает Trend.

"Еще раз подчеркиваем необходимость организации таких совещаний каждый год попеременно в городах наших стран. В заключение позвольте предложить проведение в следующем году очередного совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане", - сказал он, выступая на заседании глав МИД объединения.

Отметим, что в этом году министерская встреча прошла в Москве.

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