Туркменистан в 2024 году планирует принять глав МИД каспийской "пятерки"

БАКУ /Trend/ - Туркменистан предлагает провести встречу министров иностранных дел прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан) в 2024 году на своей территории. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Рашид Мередов, передает Trend.

"Еще раз подчеркиваем необходимость организации таких совещаний каждый год попеременно в городах наших стран. В заключение позвольте предложить проведение в следующем году очередного совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане", - сказал он, выступая на заседании глав МИД объединения.

Отметим, что в этом году министерская встреча прошла в Москве.