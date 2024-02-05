Посол Туркменистана и руководство центра «Dar Al-sharq» обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В пресс-центре «Dar Al-sharq» состоялась встреча Посла Туркменистана в Государстве Катар Мыратгелди Сейитмаммедова с заместителем исполнительного директора пресс-центра, главным редактором газеты «Al-sharq» Джабером Салемом Ал-Харми.

Как сообщает Trend , собеседники обсудили вопросы дальнейшей активизации взаимодействия по линии средств массовой информации.

Особый акцент был сделан на достижениях Туркменистана за годы независимости в культурно-гуманитарной, экономической и политической сферах. Также отмечалось наличие больших возможностей для освещения в средствах массовой информации сотрудничества между странами Центральной Азии и Залива в различных областях.

В этом контексте, заместитель исполнительного директора пресс-центра «Dar Al-sharq», главный редактор газеты «Al-sharq» Джабер Салем Ал-Харми подтвердил готовность к сотрудничеству с туркменской стороной в этом направлении.