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Посол Туркменистана и руководство центра «Dar Al-sharq» обсудили перспективы сотрудничества

Туркменистан Материалы 5 февраля 2024 05:30 (UTC +04:00)
Посол Туркменистана и руководство центра «Dar Al-sharq» обсудили перспективы сотрудничества

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В пресс-центре «Dar Al-sharq» состоялась встреча Посла Туркменистана в Государстве Катар Мыратгелди Сейитмаммедова с заместителем исполнительного директора пресс-центра, главным редактором газеты «Al-sharq» Джабером Салемом Ал-Харми.
Как сообщает Trend , собеседники обсудили вопросы дальнейшей активизации взаимодействия по линии средств массовой информации.
Особый акцент был сделан на достижениях Туркменистана за годы независимости в культурно-гуманитарной, экономической и политической сферах. Также отмечалось наличие больших возможностей для освещения в средствах массовой информации сотрудничества между странами Центральной Азии и Залива в различных областях.
В этом контексте, заместитель исполнительного директора пресс-центра «Dar Al-sharq», главный редактор газеты «Al-sharq» Джабер Салем Ал-Харми подтвердил готовность к сотрудничеству с туркменской стороной в этом направлении.

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