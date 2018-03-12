Южнокорейская компания реализует в Ташкенте крупный проект

12 марта 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высокотехнологичный район Ташкента Hi-Tech City, оцениваемый в 1,4 миллиарда долларов, включит в себя территорию, где находятся Узэкспоцентр и Международный бизнес-центр, сообщает Газета.uz.

Согласно информации, массив, возводимый в целях «создания благоприятных условий для внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий», разместится недалеко от Ташкентского университета информационных технологий и включит в себя территории Международного бизнес-центра, где находятся гостиница International (бывшая InterContinental) и самое высокое здание столицы — Национальный банк Узбекистана, а также Узэкспоцентр.

Функции управляющей компании Hi-Tech City будет выполнять Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории центра, организуемая при министерстве по развитию ИТ и коммуникаций. Она будет осуществлять отбор потенциальных инвесторов, вести с ними переговоры и заключать инвестиционные соглашения, а также контролировать ход реализации проектов.

В течение марта должна быть проведена инвентаризация сносимых на территории будущего центра жилых домов и нежилых зданий и сооружений, с определением списка фактически проживающих здесь семей. В качестве компенсации им должны быть выделены новые земельные участки.

Ранее сообщалось, что место строительства Hi-Tech Сity выбиралось из четырех предложенных вариантов. Стоимость проекта, реализуемого совместно с южнокорейской POSCO Daewoo, оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Соглашение по проекту было подписано между Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям и POSCO Daewoo в ноябре в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Южную Корею.

В столице Узбекистана в настоящее время также ведется строительство Международного делового центра Tashkent City.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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